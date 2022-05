Il pilota messicano della Red Bull stizzito nei confronti del team quando gli viene dato l'ordine di scuderia "Sei più veloce, fai passare Verstappen". La riposta del Checo è chiara: "Non è leale". Il Mondiale torna domenica prossima a Monte-Carlo: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

