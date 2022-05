Il circuito di Montecarlo resta il più affascinante e difficile dell'intero Mondiale. Passaggi millimetrici vicino ai guard-rail, yatch e balconi pieni di tifosi. Ecco un giro mozzafiato sulle strade del Principato a bordo della Ferrari di Leclerc, della Mercedes di Hamilton e della McLaren di Norris. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

LIVE DELLE QUALIFICHE