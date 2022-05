Carlos Sainz sorride al termine delle libere di Monaco: "E' una giornata incoraggiante. Questo è un circuito difficile ma sui cui si deve spingere. Le qualifiche saranno serrate, dobbiamo lavorare sui dettagli". Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

"Le qualifiche saranno molto serrate"

"Una giornata incoraggiante quella odierna: abbiamo completato il nostro programma e ottenuto buone prestazioni in pista. Monte Carlo è sempre un circuito impegnativo ma anche un tracciato molto divertente sul quale spingere. Le qualifiche domani saranno molto serrate ma fin qui possiamo dirci soddisfatti del lavoro che abbiamo portato avanti dal momento che siamo riusciti a migliorarci ogni volta che scendevamo in pista. Ora si tratta solo di lavorare sui dettagli per trovare il perfetto bilanciamento per domani"