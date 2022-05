Lewis Hamilton non è riuscito a fare meglio dell'ottavo posto nelle qualifiche di Montecarlo: "La macchina va piuttosto male, dobbiamo prendere rischi enormi. Per la gara molto dipenderà dal meteo". La gara di Montecarlo è in diretta alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

GP MONACO, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE