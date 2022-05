La Ferrari ha mostrato anche a Monaco grande capacità di adattamento: la F1-75 si dimostra superiore in ogni condizione di gomma, temperatura e bilancio. Attenzione però a dare per spacciata la Red Bull. Tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

E’ il momento di concretizzare, perché la macchina per farlo c’è. Come la consapevolezza. La Ferrari anche a Monaco ha infatti sfoderato grande capacità di adattamento nonostante la pista così particolare e monoposto pesanti e ingombranti. A medio basse velocità la F1-75 si conferma superiore in ogni condizione di gomma, temperatura e bilancio. Anche a serbatoi pieni. Le classifiche dopo la prima giornata di lavoro parlano chiaro: due Rosse davanti e molto vicine tra loro, con Leclerc davanti a Sainz, e poi due Red Bull a praticamente quattro decimi. Se il monegasco continua a essere una certezza con la F1-75, dalle libere ne esce a cuore finalmente più leggero anche il compagno, carico e rinfrancato da sensazioni e un gap con Leclerc praticamente inesistente, 44 millesimi.

Al Casinò e non solo lì in tanti punteranno quindi rosso per una qualifica che vale sempre tantissimo, considerando che metà delle gare corse qui sono state vinte da chi partiva in pole position. La Red Bull per ora insegue ma occhio a darla già per spacciata, perché soprattutto il campione del mondo ha per ora sofferto una macchina che ancora non gli da la confidenza giusta per sfiorare muri e barriere e prendersi quei rischi in più necessari su questo tracciato per fare il giro della vita. Basse anche le mappature di motore utilizzate su entrambe le RB18. Un outsider nella lotta tra Ferrari e Red Bull per ora sembra non esserci. La Mercedes di Barcellona si è un po’ squagliata e il più vicino ai piloti davanti è sembrato soprattutto Norris, in ripresa da una tonsillite. Ma qui vogliono esserci tutti. Per una qualifica che sarà imperdibile e da puntate rosse.