Il logo con il nome si Ayrton Senna sarà permanentemente presente sulle monoposto McLaren dal Gran Premio di Monaco. "E' il nostro impegno nel celebrare la sua eredità", ha detto il Ceo del team Zak Brown. Tutto il weekend di Montecarlo in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

