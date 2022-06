La pista si sviluppa intorno alle vie più pittoresche di Baku. Dopo le prime 4 curve a 90 gradi, il tracciato si fa più tortuoso e presenta un totale di 10 frenate per giro. Nel complesso il circuito è altamente impegnativo per i freni, andiamo a scoprire con Brembo i dettagli di ciò che può accadere in curva. Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

IL VIDEO - GUIDA TV