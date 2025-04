Una 'lezione' di arabo direttamente dai box della Formula 1 a Jeddah (come del resto la scorsa settimana in Bahrain). Ecco come si scrivono i nomi e i cognomi dei protagonisti del Mondiale nelle lingua del Paese che ospita il quinto appuntamento della stagione. Facile, no? Tutto il weekend live come sempre su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ARABIA SAUDITA: LIVE DELLE LIBERE 1