Primo importante aggiornamento del team di Woking: a Jeddah, circuito a medio-basso carico, una nuova ala posteriore concepita per le caratteristiche di tracciati come quello saudita. Tutto il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky e in streaming su NOW

LA VIDEO ANALISI DI MATTEO BOBBI - F1, GP ARABIA SAUDITA: LIBERE 1 LIVE