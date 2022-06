Max Verstappen è sereno dopo il venerdì di Baku, chiuso con il terzo tempo dietro a Leclerc e Perez: "Sembriamo competitivi, la Ferrari è veloce sul giro secco ma noi andiamo bene nel long run". Checo: "Preso una direzione sbagliata nelle Libere 2, ma buona giornata per noi". Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

"Abbiamo avuto un po' di sfortuna con le soft , ogni volta trovavamo bandiere gialle e dovevo alzare il piede. Sembriamo abbastanza competitivi, la Ferrari è veloce nel giro secco, ma nei long run siamo molto simili e questo è positivo . Nei circuiti cittadini non facciamo funzionare subito le gomme sul giro seccco, mentre va meglio nel secondo giro. Il problema all'ala posteriore? Non so, ma penso che abbiamo risolto. Ho fatto due giri di simulazione gara nelle seconde libere, ma ne avevo fatti molti nella prima sessione. Abbiamo abbastanza informazioni per la scelta delle gomme ".

Perez: "Buona giornata, ma direzione sbagliata nelle seconda libere"

"E' stata una buona giornata, le seconde libere non sono andate bene come avremmo voluto. Abbiamo preso una direzione sbagliata, ma stiamo esplorando e le cose non sono andate come volevamo. Abbiamo buoni dati con entrambe le gomme e in silumazione gara, inoltre abbiamo dati diversi che ha raccolto Max. Dobbiamo esaminarli, mettere insieme tutto per qualifiche. Abbiamo avuto problemi in frenata con gli avvallamenti della pista".