Charles Leclerc molto deluso al microfono di Sky dopo il ritiro nel GP di Baku, arrivato per un problema alla power unit Ferrari mentre era in testa: "Sono senza parole. Nelle ultime tre gare c'è un problema di affidabilità. Sono altri 25 punti persi, sono tanti e fa male". Il Mondiale torna domenica prossima a Montreal: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

