L'ottava prova del Mondiale si corre sul circuito cittadino di Baku, tra muri e castelli. Grande partenza di Perez, che precede Leclerc. Colpo di scena al giro 9, quando si ferma Carlos Sainz. Tutte le foto più spettacolari della gara. Il GP di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

GP BAKU, LA GARA LIVE