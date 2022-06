Carlos Sainz prova a tenere il morale alto in casa Ferrari dopo il doppio ritiro a Baku: "E' il primo problema idraulico, siamo sorpresi dell'affidabilità. Ma dobbiamo restare uniti e rifarci già in Canada". Il Mondiale torna domenica prossima a Montreal: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

GP BAKU: GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA - DISASTRO FERRARI: OUT LECLERC E SAINZ