Max Verstappen stacca il miglior tempo nelle libere in Canada e si mostra soddisfatto del ritmo della Red Bull: "Dobbiamo trovare un miglior bilanciamento, la macchina ha funzionato fin da subito. Siamo andati bene nella simulazione gara. Pioggia? In ogni caso so che domenica la macchina sarà competitiva". Il weekend è tutto live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW

GP CANADA, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE