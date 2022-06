L'ufficialità è arrivata poco prima della terza sessione di prove libere a Montreal. La Ferrari ha deciso di cambiare nuovamente parti del suo motore oltre il limite consentito per stagione. Stessa scelta per l'AlphaTauri con Yuki Tsunoda. Tutto il weekend di Montreal è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW

