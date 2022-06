Carlos Sainz scatterà dalla seconda fila in Canada, terzo dietro a Verstappen e Alonso: "E' una buona posizione per la gara, proverò a lottare per vincere. Mi sono sentito molto bene sul bagnato. Sarà una bella lotta con Max e Fernando, dovremo mettere pressione su Verstappen". La gara di Montreal è in diretta alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

"Sarà una gara divertente domani, ma se partiamo bene l'obiettivo è passare Fernando e puntare Verstappen. Da quello che ho visto, Max è stato velocissimo, ha un decimo di vantaggio. Dobbiamo mettergli pressione , le condizioni sono diverse. Penso che avremo una possibilità per vincere . In questo weekend mi sono trovato bene, peccato perchè senza l'errore finale ero a un decimo da Verstappen. Però sto arrivando. Domani sarà full attack per poi mettere pressione a Max.

"Vedremo se riuscirò a lottare per la vittoria"

"Oggi mi sentivo bene in macchina, soprattutto in condizioni di bagnato totale. Quando la pista si stava asciugando gli altri sono progrediti mentre io ero ad un paio di decimi. Avevo il primo settore fucsia, ma poi ho perso qualcosa nel secondo settore. Nel terzo ho provato a dare tutto ma mi è andata male all’ultima curva. Ho perso mezzo secondo, ma ho provato ad attaccare per prendere la pole. Ho chiuso terzo per quell’errore, ma siamo in una buona posizione per domani. Sarà una bella lotta con Max davanti e anche con Fernando. Lui è stato veloce per tutto il weekend, quindi vedremo come andrà. Cercherò di fare una bella gara domani e vedremo se riuscirò a lottare per la vittoria”.