Charles Leclerc partirà dalle retrovie dopo la penalità, ma è fiducioso in vista della gara: "Proverò a prendere più punti possibili per il Mondiale, ma sarà difficile perchè su questa pista è complicato superare. Ho girato in Q1 per recuperare una posizione su Tsunoda. Ora concentriamoci sulla gara". La gara di Montreal è in diretta alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

"Una posizione in un weekend così è meglio prenderla"

"Non so se ho ragione o no, ma ho girato in Q1 perché credo che finire davanti a Yuki ci facesse stare davanti a lui domani in griglia una posizione in un weekend così la si prende sempre volentieri. Non possiamo lasciare nulla, e comunque era buono fare qualche giro, anche se ovviamente non potevo prendere rischi perché ogni danno ci avrebbe penalizzato di più per domani. Quindi, era solo per fare qualche giro in più ed accumulare informazioni. È quello che abbiamo fatto ed è andato tutto bene, ed ora ci concentriamo per domani”.