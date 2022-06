Fernando Alonso scatenato in Canada, dove ritrova una prima fila che mancava da dieci anni: "Che bella sensazione, è stato un weekend finora perfetto. In gara non abbiamo molto da perdere, quindi attaccherò Max alla prima curva". La gara di Montreal è in diretta alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

