Il pilota monegasco scatterà con la F1-75 dal fondo della griglia (19esimo) per la sostituzione della Power Unit (smarcata la quarta unità). L’operazione rimonta è difficile, ma non impossibile. E, forse, nella nuova ala posteriore portata a Montreal c’è una possibilità in più per tentare l’impresa. Il GP scatta alle 20: live su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su NOW



di Matteo Bobbi



GP CANADA, LA GARA LIVE