Max Verstappen predica calma dopo la pole in Canada: "E' importante avere il passo, il nostro è buono ma lo è anche quello della Ferrari. Alonso dice che mi passa alla prima curva? La gara è lunga, vedremo dopo il primo giro...". La gara di Montreal è in diretta alle 20 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in tempo reale su skysport.it

