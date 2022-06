Max Verstappen perfetto a Montreal, dove conquista la vittoria e allunga nel Mondiale, dove ha 46 punti di vantaggio su Perez: "Duello entusiasmante con Sainz, la Ferrari era davvero molto veloce in gara, sarebbe stata dura riprenderla". Il Mondiale torna tra due settimane a Silverstone: tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

"Che duello con Sainz, ultimi giri entusiasmanti"

"La Safety-Car finale non ha aiutato. Loro nel complesso erano molto veloci in gara ed era davvero difficile per me. Loro poi alla fine avevano gomme più fresche ed è stato davvero entusiasmante. Io ho dato tutto e chiaramente Carlos ha fatto lo stesso. Vedevo che lui spingeva e attaccava sempre. Chiaramente con il DRS è più facile attaccare, però gli ultimi giri sono stati divertenti. Velocità sul dritto? Sì per fortuna quest’anno siamo molto veloci in rettilineo e questo ci aiuta. Nel complesso loro erano molto forti in gara, sarebbe stata dura riprenderli. Loro dopo la SC conclusiva avevano gomme più fresche. In quel caso avrei preferito essere quello che doveva attaccare piuttosto che quello che doveva difendere, ma per fortuna ha funzionato lo stesso".