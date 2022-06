La Formula 1 continua a spingere verso un obiettivo prestigioso, prefissato nel 2019. Non si tratta di un traguardo sportivo, ma di una missione per salvaguardare l’ambiente: realizzare il progetto Net-Zero Carbon entro il 2030. Di cosa si tratta? È un progetto ambizioso di eco-sostenibilità, che prevede tra l’altro lo sviluppo di un carburante sostenibile al 100%, la riduzione dell’uso della plastica e la revisione della logistica (con un'organizzazione dei viaggi più efficienti per aria, mare e terra). Il circus della Formula 1 è già al lavoro da qualche anno, insieme ai team e alla FIA, per ridurre l’impatto del carbonio sul motorsport, anche attraverso un calendario che possa ridurre gli spostamenti e di conseguenze diminuire i consumi. Il carburante sostenibile al 100% dovrebbe essere introdotto nelle auto di F1 già a partire dal 2026, in linea con l'introduzione dei motori ibridi di nuova generazione: si tratterebbe di un tipo di carburante con un grande potenziale anche per le auto stradali di tutto il mondo. La F1 collaborerà anche con la F2 e la F3 per testare questi nuovi carburanti sostenibili. Il programma prevedere anche la riduzione degli sprechi nei circuiti e l'utilizzo di energie rinnovabili in tutti gli uffici.