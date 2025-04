Vettel e la sua "Race4Women" in Arabia Saudita

Torna in pista la "Race4Women", l'iniziativa lanciata da Sebastian Vettel nel 2021 per avvicinare le donne che vivono in Arabia Saudita al motorsport. Alla vigilia del quinto GP stagionale, l’ex pilota Ferrari ha riunito 20 ragazze al “The Track Jeddah”, un kartodromo distante pochi chilometri dal circuito di Jeddah, per allenarsi e gareggiare con loro

Oltre che per le vittorie ottenute in carriera, Sebastian Vettel è famoso per la sua attenzione a temi delicati come la tutela dell'ambiente e la povertà. Questa volta il tedesco si è schierato al fianco delle donne: prima del GP d'Arabia Saudita è tornata in pista la "Race4Women", l'iniziativa da lui creata nel 2021 per avvicinare le donne saudite al motorsport.

In un post pubblicato su Instagram ha presentato l'evento che prevede il coinvolgimento in pista di 20 ragazze. Il quattro volte campione del mondo aveva dichiarato: "Dal 2018, le donne in Arabia Saudita sono autorizzate a ottenere una patente di guida. Abbiamo celebrato questo cambiamento positivo nel 2021 con il primo evento #Race4Women su una pista da kart a Jeddah. Quello che era solo un primo assaggio di karting è diventato una vera passione per alcune di queste donne. Il cambiamento non avviene da un giorno all'altro, ma mi piacerebbe vedere più donne forti al top del motorsport".