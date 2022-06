Il pilota inglese, a quota 8 in carriera a Silverstone, potrebbe diventare il primo di sempre a vincere nove volte su uno stesso circuito. Hamilton sarà ancora profeta in Patria come nel passato? Tutti i suoi numeri nel Gran Premio di Gran Bretagna. Il GP di Silverstone è in diretta domenica 3 luglio alle 16 su Sky Sport F1

È andata male in Canada: Hamilton non ha ottenuto l’ottavo successo a Montreal, allungando la sua striscia di GP senza vittorie a 10, il suo peggior digiuno, al pari di altre tre occasioni in precedenza. E ora? Ora la situazione si fa ancora più critica: o la va o la spacca. Anzi, come dicono in Gran Bretagna, visto che si corre lì: “make or break”. Eh sì, perché Hamilton, ancor più del Canada si trova in una condizione per cui o mette a segno un record, ma questa volta un record di tutti i tempi (l’ottava vittoria in Canada non lo sarebbe stata) oppure per la prima volta in 298 GP, resterà per 11 GP senza vincere.

Hamilton a caccia di record a Silverstone

Il record è quello di vittorie in un circuito: Lewis ha vinto qui 8 volte ed ha la possibilità di essere il primo in assoluto nella storia a toccare quota 9. Il record di 8 infatti, registrato anche all’Hungaroring, lo condivide con Schumacher, che vinse 8 volte a Magny-Cours. È possibile per Lewis anche eguagliare il record di pole in un circuito, 8, ma questo farebbe meno sensazione, perché ha raggiunto questo traguardo già a Melbourne e all’Hungaroring.