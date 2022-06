Il mese di luglio, con quattro gare, definirà gli obiettivi reali di questa stagione per il monegasco e e la squadra. Se si potrà continuare a sognare in grande o lottare esclusivamente per vittorie di tappa. Tutto il weekend di Silverstone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Concretizzare ma soprattutto vincere. Perchè il digiuno comincia a farsi lungo per chi, come Charles Leclerc, ha messo nel mirino il Mondiale. La Ferrari partita per Silverstone di certo cercherà di non caricare questo gran premio (così come i prossimi) di aspettative vitali, ma la verità è che il mese di luglio, con quattro gare, definirà gli obiettivi reali di questa stagione per il monegasco e la squadra. Se si potrà continuare a sognare in grande o lottare esclusivamente per vittorie di tappa.



Sono i freddi ma sinceri numeri a dirlo: negli ultimi quattro GP Leclerc, dal primo ritiro a Barcellona, ha fatto solo 22 punti, contro i 90 di Verstappen. Che ora in classifica svetta con 49 lunghezze di vantaggio sul ferrarista. A dispetto di un potenziale tecnico importante pensando alla Rossa.