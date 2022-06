L'ex pilota brasiliano è tornato a parlare dopo aver definito "neguinho" il britannico 7 volte iridiato. "Mi scuso con tutto il cuore, con tutte le persone che si sono sentite ferite, compreso Lewis, che è un pilota incredibile", ha detto in una nota, "ma la traduzione che circola sui social media non è corretta". La F1 corre nel fine settimana a Silverstone: tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streming su NOW

In una video intervista a Motorsports.com, in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna 2021, il tre volte campione del mondo (1981, 1983, 1987) aveva definito Hamilton "neguinho", parola che nel portoghese parlato in Brasile è di uso comune e si usa anche fra persone non di colore. "Quello che ho detto è stato interpretato male. Non voglio difendermi, ma voglio chiarire che il termine utilizzato è un termine che nella lingua portoghese-brasiliana, e in particolare nello stato di Rio de Janeiro, è sinonimo di 'ragazzo' e quindi non è offensivo. Non avevo lo scopo di offendere e di fare riferimenti al colore della pelle, e non userei mai quella parola nel senso in cui sono stato accusato in alcune traduzioni", ha spiegato Piquet, ampiamente criticato per l'espressione utilizzata dalla Federazione Internazionale dell'Automobile e dalla Formula 1.