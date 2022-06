La sfida tra Ferrari e Red Bull si giocherà anche in Gran Bretagna su dettagli e sviluppi. E magari anche sane ruotate, come insegna il precedente tra Verstappen e Hamilton del 2019. Per la Rossa scatta un luglio molto caldo, ma con la certezza di mandare in pista sempre una macchina molto forte. Intanto, in via precauzionale, cambio del telaio per Sainz. Il weekend di Silverstone è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV - IL CIRCUITO