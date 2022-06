Il britannico della McLaren nella conferenza stampa di Silverstone dopo quanto raccontato all'Indipendent: "Abuso e odio online sono frequenti, non credo di essere l'unico pilota ad aver subito situazioni del genere, non è mai facile affrontare tutto questo. Assurdo pensare che qualcuno faccia questo dietro a un pc, tempo perso". Il weekend del GP della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV - IL CIRCUITO Condividi

Le minacce di morte ricevute e un odio in rete che è difficile da gestire. Lando Norris, dopo quanto dichiarato dll'Indipendent, è tornato a parlare dell'argomento nella conferenza stampa piloti di Silverstone: "Periodo difficile? Non credo riguardi solo me. Cose come l'abuso online e l'odio online sono frequenti e non è mai facile affrontarle". Il pilota britannico della McLaren ha aggiunto: "Difficile da affrontare mentalmente situazioni del genere. Non c'è bisogno di cose così, ma quando ti ci ritrovi dentro ti sembra assurdo pensare che qualcuno dietro a un pc o un telefono possa comportarsi in questo modo. E' davvero uno spreco di tempo".

"Qualche anno fa avrebbe avuto un effetto diverso" "Non si fa abbastaza per questo - aveva spiegato all'Indipendente - Se avessi visto le minacce quando ho iniziato, nel 2019 avrebbero avuto più effetto, ma ora capisco che bisogna anche riderci su. Non ridere di una minaccia di morte, ma ridere dei commenti sciocchi che la gente si inventa e delle cose che cerca di fare per attirare l’attenzione".