Un weekend intensissimo per le quattro ruote su Sky: la F1 a Silverstone, dove girano anche Formula 2, Formula 3 e le monoposto della W Series. Da non perdere IndyCar, Formula E, GT World Challenge Europe e Lamborghini Super Trofeo Europa. Tutto live si Sky e in streaming si NOW

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina, con 6 appuntamenti in pista, a partire dalla Formula 1. Da oggi, giovedì 30 giugnom e fino a domenica 3 luglio, tutti a Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna di F1, in diretta esclusiva su Sky e in streaming NOW. Gara in onda domenica 3 luglio, dalle 16, su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, con il commento di Carlo Vanzini, Marc Gené e gli interventi di Roberto Chinchero.

Nello stesso weekend, da non perdere anche gli appuntamenti con la W Series, la NTT IndyCar Series con il GP del Mid-Ohio, la Formula E da Marrakech e il doppio appuntamento di Misano con il GT World Challenge Europe di Valentino Rossis e il Lamborghini Super Trofeo Europa.