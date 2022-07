Nell’incredulità (soprattutto sua), lo spagnolo ha conquistato per la prima volta la partenza al palo. Ha sfruttato i piccoli errori dei suoi avversari, mettendosi dietro due grandi qualificatori come Verstappen e Leclerc. E domani... Il GP della Gran Bretagna è live alle 16 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GRIGLIA DI PARTENZA - GUIDA TV - HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE Condividi

Aria pulita in faccia. Per la prima volta dopo 150 gran premi Carlos Sainz assaporerà quella sensazione di potenza e possibilità che solo una partenza dalla pole position ti regala. A Silverstone, nell’incredulità soprattutto sua, lo spagnolo ha conquistato per la prima volta la partenza al palo sfruttando i piccoli errori dei suoi avversari mettendosi dietro due grandi qualificatori come Verstappen e Leclerc. Pioggia e condizioni insidiose lo hanno esaltato e lui ha esaltato la sua Rossa, camaleontica e incisiva anche in quest’occasione.

A rendere ancora più speciale una giornata che lo spagnolo non si dimenticherà mai anche le congratulazioni del Leone Nigel Mansell. Di solito la parte del leone il sabato l’ha sempre fatta il monegasco, che invece qui è incappato in un errore che gli è costato non solo la prima, ma anche la seconda posizione. Passo falso, quello di Leclerc, che ha condizionato anche il tentativo di Verstappen che scatterà quindi affiancato a Sainz nella morsa dei due ferraristi.