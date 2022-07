L'australiano passa primo sotto la bandiera a scacchi con meno di un secondo di vantaggio su Iwasa, autore di 4 giri veloci consecutivi. Per lui è la prima vittoria in campionato proprio sotto gli occhi soddisfatti e lucidi di papà Mick. Terzo Fittipaldi (secondo podio stagionale), quarto Pourchaire, quinto Drugovich. Domenica le Feature Race in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su NOW alle 11 Condividi

Jack Doohan conquista la sua prima vittoria in Formula 2 e lo fa sul tracciato storico di Silverstone. Il successo arriva al termine di una Sprint Race caratterizzata da una pista bagnata e dove sul podio vanno anche Iwasa e Fittipaldi che vanno sul podio. Quarto posto per Pourchaire, quinto il leader del campionato Drugovich.

Straordinario Logan Sargeant, autore del miglior tempo nelle qualifiche del venerdì, che -oltre a completare il successo di squadra del Team Carlin che già in F3 aveva festeggiato la conquista della pole position ad opera di Zak O’Sullivan, ha riportato uno statunitense nella prima piazzola della griglia: l’ultimo era stato Alexander Rossi a Montecarlo, nel campionato di GP2 del 2016. Sargeant dunque scatterà davanti a tutti domattina nella Feature Race, mentre nella Sprint Race del sabato, per effetto dell’inversione dei dieci migliori tempi, la prima fila vede schierarsi Jehan Daruvala (Prema) ed Enzo Fittipaldi (Charouz). Scatta dalla quarta fila invece il deader del campionato, il brasiliano Felipe Drugovich (MP), accanto al quale si sistema il più diretto rivale nella corsa al titolo 2022 Théo Pourchaire (ART).

Ancora una volta dà forfait invece lo svizzero Boschung, afflitto da problemi fisici difficili da risolvere. Per motivi di sicurezza, viste le condizioni climatiche incerte e l’asfalto particolarmente bagnato, la direzione corse decide che la partenza avvenga dietro alla Safety Car. Dunque, dopo un paio di giri la safety passa dalla pit lane e lancia la partenza in pista. Nel corso del primo giro Fittipaldi appare molto inquieto alle spalle di Daruvala. Al secondo passaggio Vesti sorpassa Drugovich e guadagna l’ottava piazza. Intanto Pourchaire cerca il sorpasso su Lawson per la sesta posizione. Al quinto giro Doohan scavalca Vips e sale in terza posizione. Il leader della corsa è Daruvala, che denuncia al team problemi di tenuta al posteriore. Ne approfittano Fittipaldi e Doohan che volano in testa. Sesto passaggio: non tutti riescono a gestire le pressioni delle gomme, troppo alte per alcuni al posteriore. Al sesto giro il leader è Fittipaldi. La pista intanto si sta asciugando.

Drugovich attacca Lawson - che ha l’ala anteriore leggermente danneggiata - ed entra in zona punti. All’ottavo giro Lawson rientra a cambiare il musetto e montare un nuovo set di gomme da bagnato. Iwasa è secondo alle spalle di Doohan, Fittipaldi scivola terzo. A metà corsa Pourchaire vince il duello con Daruvala e guadagna un’altra posizione, mentre Vips viene penalizzato di 5” per aver troppe volte infranto i track limits. In testa sono soli al comando (e distanziati tra loro) Doohan e Iwasa. Alla dodicesima tornata rientra ai box lentissimo Sato. Al 14° giro Doohan segna il giro veloce e sottolinea la propria leadership in gara.