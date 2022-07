Successo per il pilota del team Carlin nella gara che chiude il weekend della F2 a Silverstone. In classifica generale resiste la leadership di Drugovich, che nel week-end ha concesso a Pourchaire solo 7 punti e ora guida con 42 lunghezze di vantaggio la corsa per il titolo. In terza posizione sale il vincitore della Feature Race. Il GP di F1 alle 16: diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP SILVERSTONE, ULTIME NEWS Condividi

Cala il sipario sul weekend della Formula 2 a Silverstone con il successo di Logan Sargeant nella Feature Race. Il pilota del team Carlin ha preceduto al traguardo Pourchaire (ART) e Lawson (Carlin).

Al via il leader della F2 Felipe Drugovich (MP) e il suo principale avversario nella corsa al titolo Théo Pourchaire (ART) scattano side by side dalla seconda fila, alle spalle del pole-sitter Logan Sargeant (Carlin) e del ritrovato Vesti, compagno di scuderia di Pourchaire. Il brasiliano guida la classifica con 48 punti di vantaggio, dopo aver ben controllato il francese nella corsa Sprint del sabato. Il terzo incomodo Daruvala (Prema) è alle loro spalle, solo in quinta fila. Al via è già battaglia in testa al gruppo e alla prima curva si presenta davanti a tutti Sargeant, davanti a Pourchaire. Malissimo Vesti al via, perde quattro posizioni. Drugovich è quinto. Al secondo giro Nissany tocca Hauger e lo spinge fuori con una sospensione rotta.

La macchina di Hauger taglia la via di fuga fuori controllo e, come per uno scherzo del karma, decolla su un dissuasore proprio mentre Nissany affronta la curva seguente, piombandogli addosso. Nessuna conseguenza per i piloti: casco, halo e cockpit salvano la testa dell’israeliano in evidente pericolosa involuzione. Safety Car. Si accodano Sargeant, leader, e Pourchaire, autore di una partenza straordinaria. Si riparte al sesto giro, dopo il rientro della macchina di sicurezza. All’8° giro Sargeant ha 1”7 di vantaggio sul francese e prova ad andare in fuga. Alla fine del nono giro iniziano i rientri per i cambi gomme obbligatori. Il giro dopo rientrano Lawson e Iwasa, dando via libera a Drugovich, terzo. In pit lane Iwasa perde la gomma posteriore sinistra e butta via un’infinità di tempo. All’undicesimo giro la Carlin richiama i box Sargeant. Rientra Pourchaire, rimane fuori Drugovich, che opera il cambio gomme nel giro successivo e rientra in pista virtualmente quinto. Al 15° giro la Direzione corse comunica un’investigazione sui pit operati dal team ART (Vesti e Pourchaire) e due trak limit commessi da Drugovich.