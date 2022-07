A rivedere quelle immagini vengono ancora i brividi. La gara di Silverstone è finita da un bel po', ma l’incidente alla prima curva del GP Gran Bretagna lo ricorderemo a lungo. La macchina di Zhou che si ribalta, il roll bar dell’Alfa Romeo completamente distrutto, gli altri piloti coinvolti nella maxi carambola che si tamponano con violenza come in un auto-scontro. È stata una partenza paurosa, ma la cosa più importante è che nessun pilota abbia riportato gravi conseguenze. Ad avere la peggio sono stati Albon e Zhou, entrambi portati al centro medico per accertamenti. Il cinese è uscito miracolosamente illeso grazie all’halo, è andata leggermente peggio al thailandese, che ha dovuto sottoporsi ad alcuni controlli in ospedale. Dai loro profili social, comunque, ci fanno sapere che stanno entrambi bene: dovrebbero tornare regolarmente in pista in Austria (evento che potrete seguire in diretta su Sky dall'8 al 10 luglio).