Un casco davvero speciale per Albon nella gara in Gran Bretagna: il colore ricorda un po' quello che ha scelto per i suoi capelli, e sulla parte superiore sono raffigurati i suoi animali domestici (ai quali ha dedicato anche una pagina su Instagram). Tutto il weekend del GP della Gran Bretagna è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

