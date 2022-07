La prima vittoria in Formula Uno di Carlos Sainz, che riporta al successo la Ferrari, il podio di Hamilton e tutte le altre analisi del Gp di Silverstone GP SILVERSTONE, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA Condividi

Facciamo una doverosa premessa, guardando l’albo d’oro dei vincitori di tutti i tempi. Attualmente quattro dei primi 10 sono in attività: Hamilton (103 vittorie), Vettel (53), Alonso (32), Verstappen (26). Visto lo scenario, è quasi logico trovare in griglia anche i due piloti che hanno impiegato più GP per ottenere la prima pole e la prima vittoria…Si tratta di Sergio Perez: 214 GP per la prima pole e 190 per la prima vittoria, e di Carlos Sainz, che ottiene entrambi i traguardi a Silverstone, dopo 150 GP. Sainz è il secondo spagnolo vincente nella storia della F.1 dopo Alonso ed il 40° a vincere per la Ferrari. Carlos ha dato alla Ferrari la 15^ vittoria a Silverstone, secondo valore di tutti i tempi per un circuito con i 15 successi McLaren a Monte Carlo e dietro solo alla stessa Ferrari, ed ai suoi 19 successi a Monza.



Hamilton record, nel bene e nel male Come anticipato, per Hamilton era un GP spartiacque: o record di vittorie a Silverstone, o digiuno record di successi per la sua carriera. Si è verificata la seconda ipotesi ma, andando a podio, Lewis ha comunque ottenuto un nuovo primato: 13 podi in un circuito non li aveva mai registrati nessuno. Michael Schumacher si era fermato a 12 a Imola, Catalunya e Montreal.

Altri record per Alonso Dopo il record “anomalo” del GP del Canada, in cui era partito in prima fila dopo un’attesa di 156 GP, in Gran Bretagna Alonso ha registrato due record molto più “ortodossi” e concreti. Il primo è il nuovo record di chilometri percorsi in gara in Formula 1: Fernando ha stabilito il record al compimento del 44° giro, oltrepassando il valore di Kimi Raikkonen di 92.596 km. Dopo il GP di Silverstone il totale è di 92.643 per lo spagnolo. Il secondo non è un record assoluto, ma un traguardo raggiunto per la terza volta nella storia. Si tratta dei punti messi a segno in carriera: Alonso è il terzo nella storia a superare quota 2000. Il record è di Hamilton, con 4258,5 punti al momento, seguito da Vettel a 3076, quindi Alonso a 2008.

Il bilancio speculare Il commento Dalla Ferrari una risposta forte a Silverstone Silverstone, decima gara di campionato, bilancio di vittorie: 7-3 per Red Bull su Ferrari. Bilancio di pole: 7-3 per Ferrari su Red Bull. Un quadro abbastanza netto che determina, finora, chi è andato meglio al sabato e chi alla domenica.