La consueta conferenza dei piloti apre il weekend di F1. Dalle 14.30, in Austria, ascolteremo le parole dei protagonisti: attesa per Max Verstappen, che qui in parte gioca in casa, ma anche per il vincitore di Silverstone, il ferrarista Carlos Sainz. Il GP d'Austria è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

