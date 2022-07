Primo successo di Sainz che esalta, ma la Ferrari sorride a metà a Silverstone per la stretegia del mancato pit stop che ha lasciato l'amaro in bocca a Leclerc (4°). Si è deciso, come già successo a Montecarlo, di proteggere la corsa dello spagnolo più che il pilota che in questo momento sta effettivamente lottando per il Mondiale. Il campionato torna nel weekend del 10 luglio con il GP dell'Austria: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA Condividi

La Ferrari sorride, ma solo a metà. A Silverstone era necessario dare una risposta forte e quella è indubbiamente arrivata. Come è finalmente arrivata anche la prima vittoria in carriera di Carlos Sainz davanti a Perez e un Hamilton in grande spolvero. Sospirata, bramata, costruita in maniera perfetta: dalla pole conquistata in condizioni complicatissime fino alla gestione di una gara rocambolesca. Che è finita nel miglior modo possibile per tutti considerando quanto è successo di drammatico al via con ben due piloti, Zhou e Albon, finiti al centro medico.

Lo spagnolo dopo 150 gran premi raggiunge il traguardo più ambito, quello che sognava da ragazzino e per il quale ha spinto tutta una vita. E dopo essersi trattenuto il sabato fa bene ora a gioirne. Non è certo lui infatti che deve meditare su una gestione della gara che non è stata ottimale. Al volto raggiante e splendente di Sainz fa il paio quello contrito e delusissimo di Charles Leclerc.