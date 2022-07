GP PAZZESCO

Succede di tutto a Silverstone: un doppio, terribile incidente al via con cinque piloti coinvolti fa scattare subito la bandiera rossa. Nel frattempo dei manifestanti fanno irruzione a bordo pista e vengono fermati dalla polizia. Alla ripartenza Sainz si difende, sbaglia, riconquista la testa, la cede a Leclerc e poi va a vincere dopo un ingresso della safety car la 1^corsa della carriera. Problemi per Verstappen solo 7°, Perez e Hamilton a podio davanti a Leclerc. Primi punti per Schumi jr HIGHLIGHTS