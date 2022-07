Lo scudetto con il Cavallino Rampante faceva il proprio esordio sulle vetture della Scuderia Ferrari esattamente 90 anni fa. Per celebrare la ricorrenza, da questa mattina e per tutto il fine settimana del GP d'Austria, sulle F1-75 di Leclerc e Sainz sarà presente la versione dello scudetto impiegata il 9 luglio del 1932 alla 24 Ore di Spa-Francorchamps. Ecco com'è cambiato nel tempo. Il weekend di Spielberg è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

