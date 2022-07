La scelta di Masi in un comunicato della Federazione: "Ha deciso di lasciare e trasferirsi in Australia per essere più vicino alla sua famiglia e affrontare nuove sfide". Ha lavorato per tre anni come Direttore di Gara Formula 1 e Delegato per la Sicurezza in seguito dopo la scomparsa di Charlie Whiting nel 2019. Il Mondiale torna il 24 luglio in Francia: diretta Sky

Michael Masi lascia la FIA. 44 anni, austrliano, molti lo ricorderanno nel ruolo di Direttore Gara della Formula 1 fino alla scorsa stagione e fino al caos dell'ultomo GP di Abu Dhabi che ha deciso il titolo e anche il suo futuro. La conferma della deciione di Masi arriva dalla stessa Federazione che in una nota fa sapere "che Michael ha deciso di lasciare la FIA e trasferirsi in Australia per essere più vicino alla sua famiglia e affrontare nuove sfide. Ha supervisionato per tre anni come Direttore di Gara FIA di Formula 1 e Delegato per la Sicurezza in seguito all'improvvisa scomparsa di Charlie Whiting nel 2019, svolgendo le numerose funzioni che gli sono state affidate in modo professionale e dedizione. La FIA lo ringrazia per il suo impegno e gli augura il meglio per il futuro".