Gli occhi sulla Francia in questo fine settimana. Dalle due alle quattro ruote. Se il Tour de France domenica 24 luglio decreterà il proprio vincitore con l'arrivo a Parigi sugli Champs Elysees, a circa 800 km più a sud, a Le Castellet, andrà in scena il GP di Francia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di F1. La Ferrari, con un tweet, ha voluto ricordare il doppio appuntamento con un immagine emblematica e di un certo effetto: l'Arco di Trionfo, la monoposta Rossa e ai lati i due piloti, Leclerc e Sainz, in sella a due bici. Eloquente il messaggio: "Prendi questa maglia gialla, dato che è la settimana di gara del GP di Francia".

La maglia gialla, quella del signore del Tour. Leclerc arriva alla sfida francese carico a mille: la vittoria in Austria, dopo un lungo digiuno, è la premessa migliore per il fine settimana al Paul Ricard. Il distacco in classifica dal leader Verstappen è di 38 punti, ma la bellissima affermazione del monegasco in casa Red Bull induce all'ottimismo. A caccia di riscatto invece Carlos Sainz, desideroso e pronto a voltare pagina dopo il ritiro di due settimane fa. Domenica 24 luglio: la giornata dei verdetti in terra francese.