L'orologio rubato a Leclerc arriva fino in Spagna

L'orologio rubato a Charles Leclerc è in Spagna, o almeno queste sono le indiscrezioni pubblicate da La Nazione dopo il furto dello scorso 18 aprile. Il pilota della Ferrari si trovava a Viareggio, zona Darsena, quando un uomo gli aveva strappato dal polso il prezioso orologio, avvicinandolo con la scusa di una foto ricordo. Al tempo, era stato lo stesso personal trainer del pilota - Andrea Ferrari, viareggino - a rendere pubblico sui social l'accaduto.

Gli sviluppi

Ora, secondo quando pubblicato dalla testata toscana, emerge che il modello rubato al pilota monegasco non corrispondesse a un "semplice" orologio da diverse migliaia di euro, ma ad una versione con un costo stimato in due milioni. Sempre secondo quanto trapelato, gli inquirenti della Questura di Napoli avrebbero individuato "una banda di tre ladri di origini napoletane specializzati nelle trasferte, non ancora arrestati ma per il momento indagati per ricettazione". E proprio l'altissimo valore dell'orologio, unito alla sua unicità - si legge sempre su La Nazione - avrebbe reso molto difficoltosa la sua rivendita, restando in custodia per diverso tempo prima di arrivare fino in Spagna, dove sarebbe stato venduto a un prezzo molto più basso rispetto alla sua reale valutazione.