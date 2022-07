Nel caldo infernale di Le Castellet, prima sessione di prove libere dalle 14. La Ferrari a caccia della terza vittoria di fila, con novità sul fondo e il dubbio per la Power Unit di Sainz che potrebbe essere sostituita (scatterebbe la penalità). La Red Bull prepara la riscossa dopo Silverstone e Spielberg. Hamilton non gira nelle Libere 1, al suo posto Nyck De Vries. Tutto il weekend in Francia live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



