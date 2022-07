Non c'è l'ufficialità, ma dopo quanto avvento in Austria è probabile l'utilizzo della quarta unità stagionale F1-75 di Carlos Sainz per la gara di Le Castellet. Una sostituzione che comporterà la penalità in griglia allo spagnolo, ma che dovrebbe anche garantire maggiore affidabilità. Tutti i dettagli con Federica Masolin dal circuito Paul Ricard. Tutto il weekend di Le Castellet è live su Sky Sport F1, Sky Sport uno, in 4K e in streaming su NOW

