1/11 ©Getty

IL "PAUL RICARD" - La F1 arriva in Francia per l'undicesimo appuntamento del Mondiale 2022. La gara è in prpgramma domenica alle 15 (diretta Sky) su un tracciato che può essere isidioso. Attenzione a curva 11, molto difficile e dove si gira quando si è ancora con il gas spalancato in 8^ marcia. Ma non è l'unico punto critico. Andiamo a scoprire tutte le caratteristiche della pista di Le Castellet, ponendo sin d'ora l'attenzione su quello che sarà un problema (e un nemico) per tutti i piloti: il caldo asfissiante con connesse difficoltà nella gestione delle gomme.

Le previsioni meteo per il GP di Francia