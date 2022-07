Nella conferenza stampa di Le Castellet, il quattro volte campione del mondo dà una chiara indicazione su quello che potrebbe essere il suo futuro in F1: "Parlerò con il team, c'è la chiara intenzione di continuare. Vedremo". Tutto il fine settimana del GP di Francia live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

