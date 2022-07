Dal 1971 al 1990, il primo periodo di presenza del Paul Ricard nel calendario di Formula 1, il tracciato francese non era di quelli che indicavano il futuro campione del mondo. Tutto il weekend di Le Castellet è live su Sky Sport F1, Sky Sport uno, in 4K e in streaming su NOW GUIDA TV Condividi

Si sa, questo è un dato a metà strada tra cabala e statistica: perché se è vero che alcuni tracciati sono significativi per indicare le performance delle vetture nell’arco di una stagione, pensiamo ad esempio al Catalunya, in altri casi la correlazione non è così diretta e gli scaramantici si affrettano subito a parlare di circuiti più o meno "portafortuna". Nel senso: vinci qui o là e sarai mondiale a fine anno. Senza voler cambiare le convinzioni di nessuno, vediamo qual è la storia del Paul Ricard in questo senso.



1971-1990 si diceva: 14 GP disputati, ma solo in 6 casi il vincitore è poi diventato campione del mondo a fine stagione, con un periodo che va dal 1982 al 1990 in cui è successo solo una volta su 8 (Prost nel 1989). Insomma, non è che la coppa del vincitore del Ricard portasse poi molta fortuna. Il tracciato del sud della Francia esce quindi dal calendario e vi fa rientro solo nel 2018, dopo l’interludio di Magny-Cours, terminato nel 2008.

Ed ecco la trasformazione, almeno dal punto di vista cabalistico: da allora chi ha vinto qui è sempre diventato campione del mondo. E se per Hamilton nel 2018 e 2019 era abbastanza lapalissiano, vista la pallida resistenza opposta da Bottas e l’altalenante forma della Ferrari, l’anno scorso, in un mondiale deciso all’ultimo giro, non era poi così scontato.