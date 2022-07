Un anno fa fu una gara complicata sotto il profilo della gestione per la Ferrari, che ora cerca la terza vittoria consecutiva in questo Mondiale. La squadra è carica nel morale, Leclerc ha allontanato le difficoltà delle prove precedenti all'Austria. Ancora in fase di valutazione invece il cambio motore sulla macchina di Sainz, ma sembra probabile che possa scontare penalità. Oggi le prove libere dalle 14: tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

