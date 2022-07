La decisione è ufficiale, come comunicato dalla FIA. Per il momento il pilota Ferrari cambia solo la centralina (terza unità) prendendo una penalità di dieci posizioni. Sabato, però, dovrebbe arrivare la decisione della sostituzione di tutta la Power Unit, che lo farebbe scattare ultimo in griglia. Tutto il weekend in Francia live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Per ora la Ferrari di Sainz cambia solo la centralina. La notizia è ufficiale, come comunicato dalla FIA. Come ufficiali sono anche le dieci posizioni di penalità per essere arrivato alla terza unità. Sabato però, come già anticipato, dovrebbe arrivare la decisione della sostituzione di tutta la Power Unit - quindi motore, turbo, parte ibrida - che porterebbe ad ulteriori penalità e, in definitiva, a far scattare Sainz dall'ultimo posto in griglia. A livello strategico la Ferrari sta dunque facendo quanto già visto nella gestione delle penalità di Charles Leclerc in Canada.