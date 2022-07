FERRARI

Va a Leclerc la pole in Francia, ma grandi meriti sono del gioco di squadra Ferrari con Sainz (già certo di scattare 19° in griglia per la Power Unit) che dà la scia al compagno sulla seconda parte del rettilineo del Mistral: fotosequenza e video di una strategia vincente. Il GP di Francia è live domenica alle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW